В деле Ibox bank Лычаковский суд проигнорировал аргументы защиты

13 марта Лычаковский райсуд Львова вышел за пределы полномочий, удовлетворив ходатайство БЭБ о проведении специального досудебного расследования по делу Ibox bank.

Таким образом, суд фактически возобновил дело против Ibox bank, которое ранее закрыл Верховный Суд и отменил незаконные решения детектива ТУ БЭБ во Львовской области, подтверждая тем самым незаконность действий стороны обвинения в указанном производстве.

Сторона защиты считает ходатайство БЭБ необоснованным, поданным за пределами сроков и полномочий детективов и прокуроров в уголовном производстве. Адвокат Ibox bank сообщил, что следственный судья Владимир Мармаш не принял аргументы защиты, которые доказывали незаконность действий обвинения. По сути - суд стал на сторону БЭБ без всяких на то законных оснований.

Видео дня

Защита уверяет, что все незаконные решения следователей, прокуроров и следственных судей в уголовном производстве обязательно станут предметом надлежащей проверки в будущих судебных процессах.

"Сторона защиты не останавливается на достигнутом и будет принимать все возможные процессуальные средства, чтобы к нашим клиентам была применена надлежащая правовая процедура и принцип законности, верховенства права, и чтобы соблюдение прав и свобод человека и гражданина были обеспечены", - подчеркнул адвокат.

Лычаковский райсуд рассматривает много дел, которые инициирует БЭБ и ГБР. Ранее высказывалось подозрение, что такие дела могут иметь заказной характер, а их рассмотрение - руководствоваться в "ручном режиме" с целью шантажа обвиняемых.

Законодательство предусматривает для следователей и судей наказание в виде 10 лет лишения свободы. Если в ходе расследований обнаружатся признаки коррупционных правонарушений в действиях указанных лиц, мера наказания может быть значительно увеличена и предусматривает конфискацию приобретенного имущества в ходе такой преступной деятельности.

Напомним, именно Лычаковский райсуд Львова уже более двух лет рассматривает уголовное дело против госизменника Виктора Медведчука. А главный судья этого суда Григорий Жовнир добился того, чтобы это дело рассматривалось в закрытом режиме, как на том настаивали адвокаты Медведчука.