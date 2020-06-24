В ЦИК разъяснили, кто сможет проголосовать на выборах без прописки

Порядка 6 млн человек в Украине могут воспользоваться правом голосования на выборах по фактическому месту жительства.

До шести миллионов человек могут воспользоваться правом голосования на выборах благодаря определению избирательного адреса по фактическому месту жительства.

Об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии Олег Диденко на пресс-конференции в УНИАН, рассказывая о решении ЦИК от 18 мая и 11 июня текущего года.

По его словам, временно перемещенные лица, внутренние трудовые мигранты и лица, не имеющие зарегистрированного места жительства, своим избирательным правом смогут воспользоваться уже на местных выборах в октябре этого года.

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«Фактически мы уже перешли от необходимости голосования по формальному адресу - адресу регистрации места жительства - к возможности определения избирательного адреса по фактическому месту жительства. Особенно это актуально в аспекте местных выборов, ведь соответствующие процедуры обеспечат возможность для граждан избирать местную власть в тех общинах, где они фактически проживают», - отметил Диденко.

Он подчеркнул, что благодаря решению ЦИК смогут проголосовать более 1 млн 300 тысяч временно перемещенных лиц, 3 млн 300 тыс. трудовых мигрантов и более миллиона человек, которые не имеют зарегистрированного места жительства.

Председатель ЦИК сообщил, что следующим шагом в либерализации процедуры для изменения и определения избирательного адреса может стать внесение изменений в закон «О государственном реестре избирателей», предусмотренных законопроектом №3485, который 4 июня Верховная Рада приняла в первом чтении. В случае его принятия документальное подтверждение фактического проживания избирателя вообще не будут требовать.

Аналитик Гражданской сети ОПОРА Александр Клюжев подчеркнул необходимость повышения эффективности правоохранительных органов по противодействию злоупотреблениям на выборах через манипуляции новыми процедурами по изменению избирательного адреса. Он напомнил, что на сегодняшний день на уровне профильного комитета Верховной Рады обсуждается пакет изменений в законодательство относительно усиления ответственности за нарушение избирательного законодательства.

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Исполнительный директор Общественного холдинга «Группа влияния» Татьяна Дурнева, констатировала, что происходит либерализация процедур, уход от советской привязки к прописке и предоставление возможности подать заявление об изменении или определении избирательного адреса онлайн, лично или через уполномоченное лицо. По её словам, теперь важно, чтобы те люди, которые раньше не могли реализовать свое право на выборах, поняли, что они должны сделать ряд шагов для возможности проголосовать. По ее словам, необходимо вовремя подать заявление в отдел ведения Государственного реестра избирателей - с 1 июля по 9 сентября. Такое заявление может подаваться через сайт Госреестра избирателей.

Дурнева сообщила, что будет проводиться просветительская работа по объяснению либерализации избирательного законодательства: «Мы сделали видео социальной рекламы и мультик, который простыми словами объясняет: что и когда человек должен сделать. Я буду просить содействия и у органов власти, и у СМИ по распространению этого».

Исполнительный директор БО «Всеукраинская коалиция по предоставлению правовой помощи» Виталий Месяц подчеркнул, что должно быть сделано все для того, чтобы те, кто получили возможность голосовать, не упустили ее из-за обычной неосведомленности о своих правах. По его словам, организация будет принимать участие в разъяснении новых избирательных правил, в поощрении переселенцев участвовать в голосовании, предоставлять бесплатную правовую помощь тем, у кого могут возникнуть проблемы с реализацией избирательного права.

Директор программ Международного фонда избирательных систем в Украине Роман Любченко сообщил, что даже несмотря на карантин, члены ЦИК провели общественное обсуждение предложений к проекту постановления об изменении избирательного адреса в онлайн-режиме, что позволило учесть большинство рекомендаций.

Как сообщал УНИАН, 18 мая Центральная избирательная комиссия утвердила своим постановлением Порядок рассмотрения обращения избирателя относительно изменения избирательного адреса, что позволит внутренне перемещенным лицам и другим мобильным внутри страны гражданам определять избирательный адрес по месту фактического проживания и голосовать на всех видах выборов.

11 июня ЦИК утвердила Порядок определения избирательного адреса избирателя, который не имеет зарегистрированного места жительства, открыв возможность принимать участие в выборах гражданам, которые были лишены возможности участия в выборах из-за того, что не имеют «прописки» и избирательного адреса. Оба постановления приняты в соответствии с Избирательным кодексом и вступают в силу с 1 июля 2020 года.

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