Горит лес возле села Розважев, а также лес вблизи села Дитятки в Чернобыльской зоне.

В Киевской области горят леса.

Об этом сообщил городской председатель Киева Виталий Кличко.

"Лесные пожары пылают в Киевской области. Горит приблизительно 1 гектар леса в Иванковском районе возле села Розважев. Также горит лес вблизи села Дитятки в Чернобыльской зоне. Работают на ликвидации пожаров бойцы ГСЧС и пиротехники, задействована спецтехника", - отметил он.

Кличко призвал киевлян не паниковать в случае возникновения задымленности в городе.

"Закрывайте окна в помещениях и без необходимости не находитесь на улице", - добавил мэр.

Как сообщал УНИАН, 1 мая завершился первый этап сбора предложений для переименования 5 станций метрополитена. Свои идеи подало 18 812 желающих. Сейчас отобрано по 5 самых популярных вариантов для каждой станции. Как сообщалось, планируют переименовать станции "Дружбы народов", "Площадь Льва Толстого", "Берестейская", "Минская", "Героев Днепра".

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