В Киевской области горят леса.
Об этом сообщил городской председатель Киева Виталий Кличко.
"Лесные пожары пылают в Киевской области. Горит приблизительно 1 гектар леса в Иванковском районе возле села Розважев. Также горит лес вблизи села Дитятки в Чернобыльской зоне. Работают на ликвидации пожаров бойцы ГСЧС и пиротехники, задействована спецтехника", - отметил он.
Кличко призвал киевлян не паниковать в случае возникновения задымленности в городе.
"Закрывайте окна в помещениях и без необходимости не находитесь на улице", - добавил мэр.
Как сообщал УНИАН, 1 мая завершился первый этап сбора предложений для переименования 5 станций метрополитена. Свои идеи подало 18 812 желающих. Сейчас отобрано по 5 самых популярных вариантов для каждой станции. Как сообщалось, планируют переименовать станции "Дружбы народов", "Площадь Льва Толстого", "Берестейская", "Минская", "Героев Днепра".