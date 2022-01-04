Новозаводской районный суд г. Чернигова рассмотрит дело об обжаловании материнства самой старшей матери Украины Валентины Подвербной. Как сообщил УНИАН адвокат истицы Сергей Вольфовский, его клиентка просит провести ДНК-экспертизу у девочки Анны-Марии, которую Подвербная родила в феврале 2011 года.
Истица проживала в Харькове, сейчас она живет в Израиле.
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"Моя клиентка в начале 2021 года пересматривала программу о ребенке самой старшей матери Украины и заметила поразительное сходство девочки с ее дочкой и другими родственниками. Кроме этого, общими оказались и проблемы со здоровьем, о чем говорилось в программе", - отметил Вольфовский.
Поэтому у женщины возникли подозрения, что ее яйцеклетки, которые она сдала на хранение, использовали без ее разрешения и вообще без ведома.
"Этот иск - об обжаловании материнства. Должен быть проведен ДНК-тест, который подтвердит или опровергнет подозрения клиентки. Если подтвердит, то судебный спор будет продолжаться относительно признания матерью ребенка другой женщины", - сообщил адвокат.
Заседание по делу назначено на 12 января, но не исключен его перенос.
Как сообщал УНИАН, 23 февраля 2011 года в роддоме Чернигова 65-летняя Валентина Подвербная родила здоровую девочку. Ребенок появился на свет после процедуры ЭКО с использованием донорских биоматериалов. Девочка сейчас учится в школе.