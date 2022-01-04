Истица считает, что ее яйцеклетку использовали без ее ведома.

Новозаводской районный суд г. Чернигова рассмотрит дело об обжаловании материнства самой старшей матери Украины Валентины Подвербной. Как сообщил УНИАН адвокат истицы Сергей Вольфовский, его клиентка просит провести ДНК-экспертизу у девочки Анны-Марии, которую Подвербная родила в феврале 2011 года.

Истица проживала в Харькове, сейчас она живет в Израиле.

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"Моя клиентка в начале 2021 года пересматривала программу о ребенке самой старшей матери Украины и заметила поразительное сходство девочки с ее дочкой и другими родственниками. Кроме этого, общими оказались и проблемы со здоровьем, о чем говорилось в программе", - отметил Вольфовский.

Поэтому у женщины возникли подозрения, что ее яйцеклетки, которые она сдала на хранение, использовали без ее разрешения и вообще без ведома.

"Этот иск - об обжаловании материнства. Должен быть проведен ДНК-тест, который подтвердит или опровергнет подозрения клиентки. Если подтвердит, то судебный спор будет продолжаться относительно признания матерью ребенка другой женщины", - сообщил адвокат.

Заседание по делу назначено на 12 января, но не исключен его перенос.

Как сообщал УНИАН, 23 февраля 2011 года в роддоме Чернигова 65-летняя Валентина Подвербная родила здоровую девочку. Ребенок появился на свет после процедуры ЭКО с использованием донорских биоматериалов. Девочка сейчас учится в школе.

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