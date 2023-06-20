Также другим решением Киевсовет переименовал улицу Гвардейскую в Голосеевском районе столицы в честь военного формирования на Закарпатье в 1938-1939 годах - Карпатской Сечи.

В центре столицы одну из улиц назвали в честь погибшего год назад народного героя Украины, офицера, командира батальона "Черных запорожцев" Андрея Верхогляда.

Соответствующее решение сегодня на заседании сессии Киевсовета поддержали 68 депутатов.

Согласно принятому решению, в честь военнослужащего Верхогляда (позывной "Левша") переименована улица Михаила Драгомирова (Драгомиров - военный и государственный деятель Российской империи украинского происхождения - УНИАН) в Печерском районе.

Также другим решением Киевсовет переименовал улицу Гвардейскую в Голосеевском районе столицы в честь военного формирования на Закарпатье в 1938-1939 годах, которое сыграло выдающуюся роль в борьбе за независимость Украины в Закарпатском крае. Теперь улица будет носить название Карпатской Сечи. Переименование поддержали 64 депутата. Отмечается, что сейчас такое же название носит 49-й отдельный стрелковый батальон "Карпатская Сечь" — украинское добровольческое подразделение сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

По информации горсовета, всего в Киеве уже переименовали 316 городских объектов.

Андрей Верхогляд - кто он

Андрей Верхогляд - подполковник, командир батальона 72 ОМБр. Позывной "Левша". С начала полномасштабного вторжения в 2022 году Верхогляд защищал подступы к городам Борисполь и Бровары. Год назад, 22 июня 2022 года в возрасте 27 лет погиб в бою против российских боевиков на Светлодарской дуге. Награжден орденами Богдана Хмельницкого II и III степеней, а также званием "Народный герой Украины".

Дерусификация в столице

Киев понемногу избавляется от советских названий.

В частности, в мае новые названия получили три станции столичного метро. "Дружбы народов" стала "Зверинецкой", "Площадь Льва Толстого" - "Площадью украинских героев", а проектная станция, которая сейчас строится, "Проспект Правды", будет носить название "Варшавская". Также на заседании Киевсовет переименовал более двух десятков улиц и переулков столицы.

В апреле президент Владимир Зеленский подписал закон "О географических названиях", согласно которому, в Украине отныне запрещено давать географическим объектам названия, которые символизируют или превозносят Россию. Также запрещены топонимы, связанные с памятными местами, датами, событиями в российской истории.

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