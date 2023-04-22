Украина избавится от географических названий, связанных с российским колониализмом.

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О географических названиях", предусматривающий так называемую "деколонизацию" топонимов (географических названий) в Украине. Об этом сообщает официальный веб-портал Верховной Рады Украины.

Согласно этому закону, в Украине отныне запрещено давать географическим объектам названия, которые символизируют или возвеличивают Россию. Также запрещены топонимы, связанные с памятными местами, датами, событиями в российской истории.

Закон прямо запрещает называть географические объекты в честь исторических деятелей, которые осуществляли агрессию против Украины или другой страны, либо осуществляли тоталитарную политику и практику советского и российского режимов, в том числе на временно оккупированных территориях Украины.

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"Названия русских городов, деревень, улиц, рек, озер, гор на топонимической карте Украины – это пятая колонна в нашей общественной жизни, это острый нож, что затаился над нашим бытием и ежедневно влияет на наше сознание, пытаясь притупить восприятие цивилизационного, притормозить развитие украинского мировоззрения и украинской идентичности", – говорится в пояснительной записке к закону.

Переименования в Украине

После Революции Достоинства в Украине началась волна переименований географических объектов, которая достигла пика в 2016 году после принятия закона о декоммунизации. Среди наиболее известных результатов этого процесса – превращение Днепропетровска в Днепр, а Кировограда – в Кропивницкий.

Вторая волна переименований началась в Украине после 24 февраля 2022 года и уже была связана с отказом от названий, связанных не столько с коммунистическим прошлым, сколько с Россией вообще. На гребне этой волны появилась даже идея переименовать саму Россию – в Московию.

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