Защитник Украины верил, что песня Дорофеевой помогает ему уничтожать оккупантов.

Певица Надя Дорофеева исполнила волю своего фаната из Вооруженных сил Украины, который погиб в июне 2022 года. Комбат 72-й бригады Андрей Верхогляд любил творчество звезды и мечтал, что однажды именно она вручит ему погоны подполковника.

Защитник Украины считал одну из песен Дорофеевой счастливой, она помогала ему выжигать врага. О том, как певица исполнила последнюю волю военного, говорится в новом сюжете ТСН.

Военный рассказывал, что песня "Горит" стала для него и других защитников из его бригады "хорошей приметой". Если они смотрели клип Дорофеевой на этот трек, то в бою они выжигали врага и оккупанты действительно горели.

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Жена погибшего героя рассказала, что на его 27-й день рождения друзья сделали ему незабываемый подарок. Они организовали поздравление для военного от Дорофеевой. Тогда он был очень счастлив и рассказал о своей мечте. Военный хотел дослужиться до подполковника и получить новые погоны из рук Дорофеевой.

В июне 2022 года Верхогляд погиб, а в январе 2023 года ему посмертно присвоили звание подполковника. Жена военного помнила о его желании, его передали Дорофеевой. Певица согласилась исполнить волю защитника Украины. Она приехала в его родной город Звягель, там познакомилась с семьей погибшего военного. Певица взяла участие в церемонии посмертного вручения звания и "передала" ему погоны.

Напомним, ранее Леся Никитюк рассказала о трагедии в жизни своей подруги. Военный сделал ей предложение и погиб через два дня после этого.

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