Колонна участников Марша отправилась от парка Тараса Шевченко к Майдану Независимости в столице.

В Киеве по случаю 30-летие Дня Независимости Украины начался Марш защитников Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, от парка Тараса Шевченко отправилась колонна участников Марша. Сейчас они идут по бульвару Тараса Шевченко в сторону Бессарабской площади до Майдана Независимости.

В шествии принимают участие ветераны российско-украинской войны, а также граждане, изъявившие желание принять участие в мероприятии.

В первых шеренгах идут дети погибших бойцов. Они держат в руках фотографии своих родителей.

В руках участники шествия держат государственные желто-голубые и красно-черные флаги Украинской повстанческой армии. Шествие происходит без политических лозунгов и флагов.

Читайте также"Украина нас объединяет": полная речь Зеленского на День НезависимостиПоздравить участников шествия -- собрались граждане. Они стоят по обе стороны на бульваре Тараса Шевченко по маршруту движения колонны.

Напомним, 24 августа в центре Киева проходят торжества по случаю 30-летия Независимости Украины. По этому поводу в столице страны прошел военный парад, который посетили президент Владимир Зеленский, остальное политическое руководство государства, а также много иностранных гостей.

Автор: Дмитрий Хилюк