В мае 2015 года в Украине началась декоммунизация – процесс избавления от советской идеологии.

Житель микрорайона Нивки в Киеве стянул бюсты представителей коммунистического режима на соседний двор, заявив, что такая история, несмотря на декоммунизацию, тоже имеет право на жизнь.

Об этом пишет Обозреватель.

Во дворе под открытым небом среди клумб расставлены скульптуры Ленину и Жукову. Также можно увидеть советский телевизор, несколько автоматов по продаже воды на улице и другие "артефакты" советской эпохи.

"В Украине прошла декоммунизация, но я считаю, что это также история, которая имеет право на жизнь. Мы здесь обустроили сквер и поддерживаем порядок", – утверждает инициатор.

Декоммунизация в Украине

В мае 2015 года в Украине началась декоммунизация – процесс избавления от советской идеологии. В рамках закона под запретом оказалась вся советская символика, а населенные пункты, названные в честь «красных» деятелей, были переименованы.

В июле 2019 года КСУ подтвердил конституционность закона. Тогда авторы решения отметили тождества коммунистического и нацистского режимов, поскольку оба отрицали существование независимой Украины и преследовали ее сторонников.

«Красную звезду, перекрещенные серп и молот и другие символы коммунистического режима несколько десятилетий подряд широко использовали антиукраинские силы для распространения атмосферы страха, ненависти и агрессии, для отрицание права Украинского народа на собственное независимое государство», – говорилось в документе решения.

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Автор: Яна Ставская