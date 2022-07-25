С 25 июля на территории Бориспольского района будут проводиться плановые тренировки военных.

С понедельника, 25 июля, в Бориспольском районе Киевской области усилили контроль на блокпостах и ввели дополнительные меры безопасности в связи с военными учениями.

На Facebook-странице администрация Бориспольского района сделала соответствующее информативное сообщение.

"С 25 июля на территории Бориспольского района будут проводиться плановые тренировки военных. В связи с этим будет усилен контроль на блокпостах и будут введены дополнительные меры безопасности", - сказано в заявлении.

Местных жителей просят с пониманием отнестись к данным мерам.

Напомним, в начале июля в Борисполе полицейские проводили фильтрационные мероприятия. Тогда жителей предупредили о возможном ограничение движения транспорта и проверке документов.

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