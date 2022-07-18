В фильме расскажут также и о визитах зарубежных делегаций, посещающих руины городов Киевщины.

Сегодня в Ирпени начали съемку фильма о полномасштабном вторжении России в Украину.

"Лента будет состоять из трех частей и будет иметь красноречивое название "ZЛО", - сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

В частности, он рассказал о визитах зарубежных делегаций, посещающих руины городов Киевщины, начиная с апреля этого года, сразу после деоккупации области.

"Сейчас Киевщина освобождена от рашистов, однако Украина продолжает бой с оккупантами. Верю, что мы победим. Все будет Украина!", - подчеркнул Кулеба.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон после посещения разрушенного российскими войсками города Ирпень заявил, что Украина должна быть способной одержать победу в войне.

16 июня, Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги и президент Румынии Клаус Йоханнис посетили Ирпень. Они осмотрели разрушенный город и ознакомились с планами его восстановления.

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