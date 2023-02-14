В городе Бахмут до сих пор остаются около пяти тысяч жителей. По сообщению главы Донецкой облгосадминистрации Павла Кириленко в прямом эфире Телемарафона количество людей, которые находятся в городе, нужно свести к минимуму.
Среди этого числа местных жителей есть в том числе и 140 детей.
Также Кириленко отметил, что количество жителей уменьшилось, ведь неделю назад в городе находилось более шести тысяч гражданских лиц.
Всего в Бахмуте по состоянию на 2020-й год проживало 73 212 человек. Текущее количество жильцов составляет около чуть менее 7% от привычного.
Ограниченная возможность въезда в город продолжаеться и в дальнейшем. В Бахмут можно приезжать только после получения разрешения – военная администрация населенного пункта объясняет такой шаг введением более безопасного режима. В том числе и журналисты с 13 февраля не имеют особых увольнений от пропусков.
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