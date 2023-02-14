Также в городе все еще находятся почти полторы сотни детей.

В городе Бахмут до сих пор остаются около пяти тысяч жителей. По сообщению главы Донецкой облгосадминистрации Павла Кириленко в прямом эфире Телемарафона количество людей, которые находятся в городе, нужно свести к минимуму.

Среди этого числа местных жителей есть в том числе и 140 детей.

Также Кириленко отметил, что количество жителей уменьшилось, ведь неделю назад в городе находилось более шести тысяч гражданских лиц.

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Всего в Бахмуте по состоянию на 2020-й год проживало 73 212 человек. Текущее количество жильцов составляет около чуть менее 7% от привычного.

Ограниченная возможность въезда в город продолжаеться и в дальнейшем. В Бахмут можно приезжать только после получения разрешения – военная администрация населенного пункта объясняет такой шаг введением более безопасного режима. В том числе и журналисты с 13 февраля не имеют особых увольнений от пропусков.

Бахмут: что происходило в городе в последние несколько дней

Глава ЧВК Вагнер Пригожин озадачил заявлением о невозможности захвата русскими Бахмута.

Сегодня утром в Сети появилось видео, как украинский военный с одного выстрела попал во вражеский самолет на Донетчине.

11 февраля под Бахмутом произошло 54 боестолкновения - это абсолютный рекорд за одни сутки.

Британская разведка сообщила, о большие потери захватчиков возле Бахмута и Угледара.

8 февраля ВСУ уничтожили российский вертолет Ми-24.

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