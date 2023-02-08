Военные сообщили, что судьба пилота неизвестна.

Нацгвардейцы сбили вражеский вертолет Ми-24 под Бахмутом в Донецкой области. Сейчас судьба вражеского пилота не известна.

Как сообщает Нацгвардия, ударный вертолет наносил огневого поражения украинским подразделениям и прикрывал с воздуха вражескую пехоту, которая наступала на линию обороны украинских защитников.

Нацгвардейцы отмечают, что вертолет от попадания ракеты начал терять высоту и снижаться.

Видео дня

"7 февраля в 14:12 часов в районе восточной окраины Бахмута нацгвардейцы обнаружили два вражеских вертолета Ми-24, одна цель была захвачена и уничтожена стрелком-зенитчиком из ПЗРК "Игла-1", - отметил начальник службы ПВО 3-й бригады оперативного назначения на псевдо "Партизан".

Бои за Бахмут - последняя информация

За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали более 900 российских оккупантов. Таким образом общие боевые потери противника с 24 февраля ориентировочно составили около 134100 человек.

Кроме того, сообщалось, что в небе над Бахмутом украинские пограничники успешно сбили российский штурмовик Су-25 Самолет прикрывал с воздуха пехоту, которая наступала на линию обороны защитников.

Также пограничники ликвидировали российских оккупантов, которые планировали атаковать позиции украинских военных.

Вас также могут заинтересовать новости: