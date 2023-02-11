На том направлении за 24 часа произошло более сотни артиллерийских обстрелов.

Зона Бахмута продолжает быть адской точкой на линии фронта. За минувшие сутки вблизи этого населенного пункта было зафиксировано 54 боестолкновения. Такое количество рекордно за один день.

По словам спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого в эфире телемарафона в течение этого времени также было 124 обстрела из разных типов артиллерии.

Череветий отмечает, что российская армия действительно пытается перерезать трассу Бахмут-Константиновка, однако на данный момент силы обороны с помощью контрбатарейной борьбы пытаются снизить возможность россиян бить по этой транспортной артерии.

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Украинские подразделения все еще могут использовать эту трассу для поставки провианта, оружия, других вещей и доставки раненых. Кроме этого, как отметил Череватый, есть и другие варианты обеспечения ВСУ и других группировок всем необходимым.

Бахмут: последние новости на данный момент

Британская разведка сообщила, что российские войска понесли тяжелые потери в боях у Бахмута.

9 февраля украинские подразделения отразили наступления оккупантов вблизи 19 населенных пунктов.

8 февраля под Бахмутом нацгвардейцы сбили российский вертолет МИ-24.

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