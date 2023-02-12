Спецпропуска, необходимые для въезда в Бахмут, можно получить в Краматорске.

В город Бахмут Донецкой области, за который идут бои с россиянами, усложнили въезд работникам СМИ.

Теперь журналистам, чтобы попасть в город, понадобятся специальные пропуска, идет речь на сайте Донецкой областной государственной администрации. "С уважением и благодарностью относимся к Вашей работе по освещению преступлений российской оккупационной армии в Донецкой области, но просим обратить внимание на то, что с 13 февраля доступ в г. Бахмут возможен только по специальным пропускам", - говорится в сообщении.

В ОГА добавили, что пропуска можно получить в Краматорске с 19:30 до 20:30. Для того, чтобы получить спецпропуск, сначала до 17:00 необходимо заполнить специальную форму в Google-документе.

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Стоит отметить, что пропуска именные и получить их смогут только те журналисты, которые имеют аккредитацию от украинской армии.

Бои в Донецкой области - сегодня это стоит знать

Генштаб Вооруженных сил Украины утром 12 февраля в своей свежей сводке сообщил, что россияне до сих пор сосредотачивают свои основные усилия на ведении наступления на таких направлениях: Бахмутском, Лиманском, Купянском, Авдеевском и Новопавловском.

За Бахмут уже не один месяц продолжаются ожесточенные бои, город стал настоящей крепостью защитников Украины. Россияне на востоке нашего государства несут огромные потери. Общие потери РФ в Украине уже составляют примерно 137780 оккупантов.

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