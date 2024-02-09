Руководитель Офиса президента Украины призывает верить в способность Украины одержать победу в войне.

После назначение Александра Сырского главнокомандующим ВСУ Украина будет только усиливать свои позиции на фронте, хотя сейчас ситуация действительно сложная. Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак на брифинге.

Руководитель ОП отметил, что украинский народ показал, что можно не только останавливать, но и нанести поражения российским войскам и освобождать земли. По его словам, еще два года назад в это верило очень мало людей.

"Многое из того, что произошло за эти два года, показало, что мы не только говорим, но и делаем. И мы ежедневно показываем миру, что мы способны не только обороняться, но и мы способны одержать победу", - подчеркнул Ермак.

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В этой связи, как подчеркнул руководитель ОП, глава государства Владимир Зеленский вчера "очень четко объяснил нашему обществу его решение". "Я хотел бы добавить только следующее: что пришло время начать верить в Украину", - подчеркнул Ермак.

При этом, он признал, что результаты прошлогоднего контрнаступления не такие, каких бы всем хотелось, но Украина не потеряла ни одного крупного города.

"Да, вы абсолютно правы - это до сих пор очень сложная ситуация в Авдеевке, в Запорожской области, практически на всей линии фронта. Но, опять же, смотрите на факты: президент посетил Работино. Это свидетельство, что Работино не оккупировано. Это свидетельство того, что президент, все мы вместе, навещаем наших солдат. До того мы были в Авдеевке", - сказал Ермак.

Также он посоветовал принимать во внимание достижения Сил обороны Украины в Черном море.

"Иногда важно смотреть четко на факты, а потом поверить: мы будем только усиливать наши позиции, и повторю - будьте уверены и верьте в победу Украины", - подчеркнул Ермак.

Также он сказал, что помощь от Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки очень важна для Украины. "Именно при этих обстоятельствах, когда в последний месяц уровень помощи несколько уменьшился, но мы стоим и держим позиции", - сказал Ермак.

Он признал, что сокращение военной поддержки не дает Украине возможности готовиться к новому контрнаступлению. "Но наша формула успеха - не останавливаться. И мы это показали за эти два года", - сказал руководитель ОП.

По его словам, чрезвычайно важно, что решение о помощи Украине должны принять как можно скорее.

В то же время, Ермак отметил, что вчера в Сенате США были сделаны первые шаги с целью дальнейшего рассмотрения и утверждения дополнительной военной помощи для Украины. Он добавил, что в Украине ожидают одобрения этого решения уже в скором времени.

"Мы продолжаем говорить. Мы продолжаем объяснять нашим коллегам из Соединенных Штатов насколько это важно", - подчеркнул Ермак.

Также руководитель ОП отметил, что Украина призывает ведущие столицы мира предоставить дальнобойные ракеты и системы противовоздушной обороны. "Я оптимист. Я не имею плохого отношения. Это не легко, но я верю, что мы очень скоро получим аналогичные хорошие новости из Вашингтона, которые мы получили из Брюсселя", - сказал Ермак.

Назначение Сырского главнокомандующим ВСУ

Как сообщал УНИАН, 8 февраля президент Украины Владимир Зеленский назначил новым главнокомандующим Вооруженных сил Украины генерал-полковника Александра Сырского.

Зеленский, объясняя причины увольнения главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, сказал, что Украина не смогла достичь успеха "на земле" в войне против России в прошлом году. Украинской армии нужны изменения.

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