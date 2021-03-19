По данным расследования, стоимость столичной недвижимости УТОГ составляет почти четверть финпомощи, которая в 2020 году выделялась на нужды УТОГ и УТОС из госбюджета.

В собственности Украинского общества глухих (УТОГ) находится более 60 квартир, по крайней мере две из которых, стоимостью не менее 200 тысяч долларов — находятся в Киеве, в новостройке возле метро Теремки.

Об этом говорится в расследовании информационного портала "Стоп коррупции", пишет delo.ua.

Первый заместитель председателя УТОГ Татьяна Кривко подтвердила расследователям, что проживает в одной из этих квартир.

"Данную квартиру я имею, проживаю в ней по договору ... на период моей работы", — говорит Кривко.

Она сообщила, что во второй квартире в этом доме проживает еще один заместитель председателя УТОГ.

В свою очередь бывший глава предприятия "Учебно-восстановительный центр УТОГ" (Киев, Пуща-Водица) Юрий Анисимов рассказал, что глава УТОГ Ирина Чепчина проживает в столичном районе Оболонь, в квартире, которая также была куплена и обустроена за счет УТОГ.

"Ей сразу покупают квартиру, говорят, что даже не одну. Мебель завезли в Пущу Водицу. Ко мне приходит завхоз и говорит: "Я на себя ее "вешать" не буду, потому что их как завезли, так и вывезли — поставили в квартире у Чепчиной. Когда я поднял этот вопрос, мне сказали: тихо, мы ее спишем, и на этом все закончится", — рассказал Анисимов.

Журналисты обращают внимание на то, что стоимость столичной недвижимости УТОГ, которую удалось обнаружить в открытых источниках, составляет почти четверть той финансовой помощи, которая в 2020 году выделялась на нужды УТОГ и УТОС из государственного бюджета.

Для сравнения условий проживания, журналисты пытались попасть в столичные общежития УТОГ, но туда их не пустили, ссылаясь на карантинные ограничения.

В то же время им удалось попасть в общежитие швейной фабрики УТОГ в Херсоне. И там условия обитания далеки от нормальных: гнилой потолок, ржавые трубы и облущенные стены, куча тараканов.

"Счета бешеные, все течет, все рушится... говорят, что они все делают для глухонемых, а на самом деле не делается ничего", — жалуются жители общежития.

По словам местных жителей, условия труда на предприятии УТОГ не лучше условий проживания: отопления в цехе нет, люди вынуждены работать в верхней одежде. У многих работников зарплата меньше минимальной но им некуда деться, поэтому работать приходится почти без выходных.

А в то же время представители центрального правления УТОГ через свой сайт отчитываются, что на предприятиях и в общежитиях организации все нормально и пытаются добиться возобновления прямого финансирования из государственного бюджета.

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Автор: Иван Бойко