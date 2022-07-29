В начале марта эти лица в составе 64-й отдельной мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии РФ жестко пытали местную семью.

СБУ идентифицировала еще четырех российских военных, которые совершали зверства во время оккупации Бучи Киевской области.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

"В начале марта этого года эти лица в составе 64-й отдельной мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии рф находились на территории Бучи и жестко пытали местную семью", - отметили в ведомстве.

В СБУ сообщили, что оккупанты ворвались в дом семьи и пытались угрозами получить информацию о местах расположения украинских войск.

"Угрожая оружием, оккупанты длительное время психологически давили на людей и пытали, требовали, чтобы те выдали адреса проживания патриотов и военных в Буче", - говорится в сообщении.

В частности, россияне пытали хозяина и планировали расстрелять, но к счастью, ему удалось сбежать. После этого российские военные угрожали искалечить и убить женщину, чтобы она выдала местонахождение своего мужа. Несмотря на физические издевательства и моральное давление женщина выдержала надругательство, в конце концов оккупанты покинули ее дом.

"Сейчас всем фигурантам заочно сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны", - отметили в СБУ.

Как сообщал УНИАН, 27 июля иностранным журналистам показали страшную российскую пыточную в Буче, где оккупанты пытали и убивали мирных украинских жителей.

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