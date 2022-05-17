Это 20-летний Булат Фассахов.

Киевская областная прокуратура и СБУ установили личность оккупанта, который насиловал женщин на Киевщине во время пребывания российских войск в области. Военным преступником оказался 20-летний Булат Фассахов, радиотелефонист из 30-й отдельной мотострелковой бригады.

Информацией о насильнике поделилась генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова на своей официальной странице на Facebook.

"Это уже второй разоблаченный российский насильник — 20-летний Булат Фассахов — радиотелефонист гаубичного артиллерийского дивизиона 30-й отдельной мотострелковой бригады 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа ВС РФ. Киевская областная прокуратура совместно с СБУ разоблачили и сообщили ему о подозрении в нарушении законов и обычаев войны", — написала Венедиктова.

Правоохранители собрали достаточно доказательств о двух военных преступлениях Фассахова. В марте 2022 года он вместе с сослуживцем ворвались в частный дом в селе Броварского района. Рашист приказал сообщнику закрыть всех жителей в подвале, кроме одной женщины. Фассахов запугал ее оружием и расправой над семьей, а затем изнасиловал.

Через несколько дней оккупант совершил аналогичное военное преступление. Он вместе с тремя сослуживцами вошли в другой дом. Семью вывели на улицу, а внутри оставили женщину, которую по очереди изнасиловали, угрожая смертью.

"Установление остальных причастных к этим зверствам продолжается. Если вы узнали подозреваемого или имеете информацию о причастности этого военнослужащего ВС РФ к другим военным преступлениям или в отношении его сообщников – сообщайте в наш единственный доказательный хаб https://warcrimes.gov.ua/ или обращайтесь в Киевскую областную прокуратуру: 097-053-04 -65, 097-838-31-87, 050-107-66-75", — подытожила Венедиктова.

Напомним, в первой половине апреля украинские правоохранители установили личность псковского десантника, который изнасиловал младенца. Рашиста зовут Алексей Бычков, а служит он в воинской части №64044.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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