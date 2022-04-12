Президент подчеркнул, что именно с такими действиями теперь будет ассоциироваться российская армия.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об установлении личности российского десантника из Пскова, который изнасиловал младенца и мог воевать в Украине.

Об этом глава государства сказал во время обращения в парламент Литвы.

Президент рассказал о зверствах оккупантов и об ужасном случае, о котором стало известно недавно. Псковский десантник издевался над младенцем, его личность уже установили.

"Зафиксированы сотни случаев изнасилований, в том числе несовершеннолетних девушек и совсем маленьких детей. И даже младенец. Об этом просто страшно сейчас говорить, но это правда, это было. Установлена даже эта личность, этот русский вояка Бычков из Пскова. Десантник или спецназовец, который отправлял товарищам это видео, видео того, что он делает с младенцем, как он издевается над младенцем. Вот такой российский военный, "защитник детей", вот такая спецоперация, которую спланировали в Москве, вот такая история борьбы за "русский мир". Вот с таким теперь будет ассоциироваться российская армия, российские десантники из Пскова", - заявил Зеленский.

По словам президента, российские пропагандисты уже могли начать оправдывать поступок десантника и говорить, что "такого не было". Кроме этого, пропагандисты могли даже сказать, что это была "защита".

"Уверен, защита русскоязычных, и это преступление, как и каждое такое преступление, останется на ответственности, в том числе и пропагандистов, и в том числе тех, кто воспитывает таких десантников из Пскова, и в том числе тех в Европе, кто до сих пор не выключает российскую пропаганду в телесетях", - заявил Зеленский.

Он также поинтересовался, как на поступок десантника реагирует министр обороны РФ и другие авторы идеи начать полномасштабную войну.

"Может министр обороны пригласит таких псковских десантников для защиты своих детей? К себе домой, детей и внуков своих. Он не хочет этого? Уверен, побоится", - добавил президент.

Десантник Бычков: что о нем известно

9 апреля в РФ задержали солдата Алексея Бычкова. Он записывал видео с сексуальным насилием над младенцем, его десантник намеренно или случайно послал своим товарищам по службе. Бычков служит в воинской части №64044 в пригороде Пскова. По информации СМИ, все военные соединения Псковской области сейчас воюют в Украине.

Бычков имеет страницу в российских социальных сетях. Там он также выкладывал видео с издевательствами над детьми.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Буче оккупанты выжигали людям глаза, отрезали части тела, мучили взрослых и детей.

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