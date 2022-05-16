Российская сторона хотела переписать завод на украинское юридическое лицо и продолжить его работу.

Служба безопасности Украины заблокировала работу завода в Днепре, который входит в санкционного списка СНБО – на предприятии планировали возобновить поставки для российского ВПК.

Об этом сообщается в телеграмм-канале СБУ.

"СБУ заблокировала работу подсанкционного завода, который собирался возобновить поставки для российского ВПК. Этот завод в Днепре изготавливал комплектующие к самолетам, ракетным системам и подводным лодкам, а также товары двойного назначения", - говорится в сообщении.

По словам представителя украинской спецслужбы, только за 2021 год на заводе было произведено 340 тонн этой продукции стоимостью более 450 млн грн.

"По данным следствия, готовый товар переправлялся на территорию РФ. Там оккупанты осуществляли перераспределение полученной продукции среди своих военных заводов и других объектов ВПК", - подчеркнул он.

Спикер СБУ напомнил, что поскольку учредителем завода является российская корпорация, специализирующаяся на производстве и модернизации оружия и военной техники, еще в прошлом году он попал под санкции СНБО.

"Но сейчас, чтобы обойти существующие ограничения, российская сторона хотела переписать завод на Украинское юридическое лицо и продолжить его работу в ущерб государственной безопасности Украины. СБУ предотвратила это и заблокировала работу предприятия", - подчеркнул Дехтяренко.

Ранее во Львовской области Служба безопасности Украины задержала россиянина, который поддерживал действия оккупантов. Он также мог готовить диверсию, ведь скрывался возле важного стратегического объекта.

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