Приход украинского православного собора Святого Андрея в Вашингтоне направил в Украину на нужды медицинских учреждений и госпиталей для военных крупную партию медикаментов на общую сумму свыше 210 млн грн.

"В сотрудничестве Министерства здравоохранения Украины и благотворительного фонда семьи Довгих "Можем вместе" обеспечены целевой сбор на нужды каждого медицинского учреждения, организационная работа, распределение и доставка лекарств непосредственно в госпитали Украины. В состав помощи вошли антибиотики, лекарства от давления, тахикардии, болезни коронарной артерии, при проблемах с желудком и медицинские халаты, перевязочные материалы для хирургических отделений, бандажи, кровоостанавливающие средства, а также памперсы, детское питание, носилки, ходунки, предметы гигиены и прочее", — рассказали о реализации и деталях гуманитарной миссии ее организаторы.

В киевском Свято-Михайловском Златоверхом соборе Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний освятил гуманитарную помощь и высказал признательность партнерам гуманитарного проекта — Министерству здравоохранения, а также семье Довгих и Благотворительному фонду "Можем вместе".

"Пусть Господь помогает всем нам творить добрые дела во время войны. Мы благодарны семье Довгих и их фонду "Можем вместе" за поддержку", — сказал во время церемонии освящения и передачи гуманитарного груза Митрополит Епифаний.

Волонтеры благотворительного фонда "Можем вместе", который для противодействия последствиям войны в Украине реализует широкий пакет гуманитарных миссий, помогли собрать данные о нуждах медицинских учреждений по всей страны, включая наиболее горячие и отдаленные точки. Также они помогут доставить медикаменты в 118 больниц Украины от Прихода украинского православного собора Святого Андрея в Вашингтоне.

Первую часть помощи после церемонии освящения волонтеры благотворительного фонда семьи Довгих "Можем вместе" сразу доставили в Главный военный клинический госпиталь и Киевский городской клинический госпиталь ветеранов войны.