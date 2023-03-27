Священники не комментируют, куда делись иконы из пустых мест.

Журналисты заметили, что в Киево-Печерской лавре начали исчезать иконы. По крайней мере, на местах, где раньше висели иконы, сейчас они отсутствуют.

Как сообщает Радио Свобода, на выходе из дальних пещер заповедника отчетливо видны крепления к иконам и месту, где они ранее висели. Журналисты поинтересовались у нескольких священников, куда делись иконы - ни один не ответил.

"В то же время другие отцы рассказали, что планируют вывезти из заповедника все, кроме мощей, потому что считают все имущество, включая иконы, собственностью УПЦ (МП)", - отметили журналисты.

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Выселение УПЦ МП из Лавры

Напомним, что заповедник разрывает договор аренды с УПЦ (МП) с 29 марта. Ранее Митрополит Павел заявил, что монахи не покинут территорию Киево-Печерской лавры. В то же время Ткаченко подтверждал, что представители УПЦ (МП) начали процесс выезда.

10 марта монахи УПЦ МП разразились настоящей истерикой из-за требования Министерства культуры Украины покинуть территорию Лавры на фоне расторжения договоров аренды территорий и зданий со Свято-Успенским монастырем. Ранее соответствующий договор был подписан при президентстве пророссийского лидера страны Виктора Януковича.

Сначала монахи пытались создать смуту в украинском обществе заявлениями о том, что они не коллаборанты, а недавно наместник Лавры Павел даже заявил, что лично напророчил Зеленскому президентство.

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