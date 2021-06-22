Тарас Силенко умер в возрасте 48 лет.

В Киеве 22 июня в возрасте 48 лет умер известный украинский кобзарь, заслуженный артист Украины Тарас Силенко.

Об этом в Facebook сообщил его сын Святослав Силенко.

"Папа отошел к лучшим мирам", - написал он.

Тарас Силенко принадлежал к "нетипичным художникам", рассказывает журналист Олесь Доний.

"Он не ждал приглашения на творческие или общественные акции, он сам звонил и говорил: "А я хотел бы у вас заиграть". Тарас участвовал в нескольких наших художественных акциях "Последней баррикады", и бог весть в скольких общих общественных. Кобзаревал. То есть, не просто выступал с кобзой, а старался соответствовать званию "Кобзарь" по жизни: обликом, поведением, передвижением, мировосприятием. И, конечно, пел... Пел вдохновенно, и подолгу", - пишет он в Facebook.

Аналогично об умершем кобзаре отзывается украинский этнолог Игорь Пошивайло. На своей странице в Facebook он рассказал, что Тарас Силенко любил путешествовать, всегда радушно откликался на приглашение выступать. "Помню его выступления еще совсем юным, а уж особенным, целеустремленным, харизматичным, непреклонным, пламенным... До умопомрачения влюбленным в родную историю, культуру, веру. Не пропускал никакие народные танцы в Музее Ивана Гончара", - пишет ученый.

Тарас Силенко родился 29 декабря 1972 года в Киеве. В 2008 году стал Заслуженным артистом Украины. Известен не только талантливыми выступлениями, но и ролями кобзаря в нескольких фильмах.

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Автор: Юрий Годован