Также компания получила письменное предостережение за нарушение требований закона о валюте.

Национальный банк в феврале 2024 года применил к небанковским финансовым учреждениям и банкам меры воздействия за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (закон о ПВК/ФТ), а также требований валютного законодательства.

Так, государственную "Укрпочту", которая недавно анонсировала новую марку, регулятор оштрафовал на 17,387 млн грн за нарушение требований закона о ПВК/ФТ, в частности, за невыполнение обязанности обеспечить надлежащую организацию и проведение первичного финансового мониторинга. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Также "Укрпочта" получила письменное предостережение за нарушение требований закона о валюте в части нарушения порядка осуществления валютного надзора, что заключается в неопределении во внутренних документах (процедурах, программах, положениях, процессах) порядка организации осуществления валютных операций с учетом риск-ориентированного подхода.

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К тому же штрафы получили "Кристалбанк" и "Аккордбанк", а "Коминбанку" прислали предостережение. Также регулятор принял меры воздействия к 13 небанковским учреждениям.

"Укрпочта" – последние новости

Ранее УНИАН писал, что "Укрпочта" ускорила процесс выдачи посылок – компания открыла автоматизированный сортировочный терминал. Ранее посылки "Укрпочты" сортировали вручную работники почтенного возраста.

"Укрпочта" также нашла способ доставки международных посылок для обхода блокады границы. В конце 2023 года в Киев прибыл первый тестовый поезд с посылками. Новое транспортное решение позволит не зависеть от ситуации на границе.

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