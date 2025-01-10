Почтовый лист с девятью марками обойдется в 600 гривен.

Укрпочта выпустила новую марку, которая содержит ссылку на высказывание Зеленского: "Будапештский меморандум - это х***я". Приобрести новые марки можно в "Почтовом маркете" - интернет-магазине Укрпочты.

"Ну, и чтобы завершить этот веселый день, как обещал, марку "Будапештский меморандум - это х...я" можно приобрести онлайн. Как всегда, Соломоново решение - новинка выпущена в рамках проекта "Собственная марка", - прокомментировал выпуск марки генеральный директор акционерного общества Игорь Смелянский.

Как известно, ранее предложение выпустить эту марку получило неоднозначную реакцию в соцсетях. В частности, руководство Укрпочты раскритиковали за злоупотребление в своей продукции ненормативной лексикой.

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Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский нецензурно высказался в подкасте американского журналиста Лекса Фридмана. В частности, он жестко раскритиковал Будапештский меморандум.

Речь идет о международном соглашении, которое заключили 5 декабря 1994 года Украина, Россия, Великобритания и США. Оно содержало политические гарантии Украине в связи с приобретением ею неядерного статуса. Согласно меморандуму, страны-подписанты обязывались среди прочего уважать независимость, суверенитет и границы нашего государства.

Новые украинские марки

Ранее УНИАН сообщил, что сотрудники "Укрпочты" представили первую марку в этом году под названием "Iʼm fine". Она воспроизводит одноименную инсталляцию.

На ней можно видеть артефакты войны, которые были собраны на деоккупированных территориях.

Изображение состоит из простреленных уличных знаков, солнечных панелей, спутниковых антенн, а также уничтоженных знаков названий городов и разбитых заборов. Тираж нового почтового выпуска - 500 тыс экземпляров.

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