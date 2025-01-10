Тираж нового почтового выпуска составляет 500 тысяч экземпляров.

Государственная "Укрпочта" представила первую марку в этом году под названием "I'm fine". Она воспроизводит одноименную инсталляцию.

Как сообщил в своем Telegram-канале генеральный директор Игорь Смелянский, она содержит реальные артефакты войны, которые собрали на деоккупированных территориях: простреленные уличные знаки, солнечные панели, спутниковые антенны, уничтоженные знаки названий городов и разбитые заборы:

"I'm Fine :)" говорит наша новая марка, на которой воспроизведена одноименная инсталляция, представленная на культовом Burning Man в США летом 2024 года".

Тираж нового почтового выпуска составляет 500 тысяч экземпляров. Предзаказать почтовый выпуск уже можно онлайн, а с 16 января - приобрести в отделениях и филателистических магазинах.

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"Укрпочта"

Напомним, вчера национальный оператор почтовой связи объявил о стратегическом партнерстве с известным китайским маркетплейсом TEMU.

В начале года компания ввела новые тарифы на доставку посылок - отныне они будут зависеть не от веса отправления, а от объема. Почтовый оператор также пересмотрел стоимость части тарифов.

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