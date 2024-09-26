'Украинская команда' передала самолеты-камикадзе 3 штурмовой бригаде - всего на передовую отправили уже более 200 больших дронов

Волонтерский штаб "Украинская команда" передал партию дронов-самолетов 3 отдельной штурмовой бригаде. В целом волонтеры отправили на передовую уже более 200 таких дронов. Об этом сообщается на Facebook-странице "Украинской команды".

"Еще одна партия больших дронов, на которые вы донатили, поехала на Харьковское направление к бойцам 3 штурмовой. Эти ребята всегда там, где сложно. Они защищали Киев, вели бои в Бахмуте и Авдеевке. Они хорошо умеют уничтожать орков. А наши дроны-самолеты помогут им делать это еще более эффективно", - говорится в сообщении.

Волонтеры поблагодарили всех, кто донатил на дроны.

"Благодаря вашим донатам уже более 200 самолетов-камикадзе отправились на передовую", - сообщил во время передачи самолетов-камикадзе руководитель "Украинской команды" Артур Палатный.

Ранее сообщалось, что "Украинская команда" передала партию больших дронов-камикадзе 93 отдельной механизированной бригаде "Холодный Яр".

Также "Украинская команда" передала партию FPV-дронов бойцам спецподразделения "Кракен" ГУР МО.