Как заявил главнокомандующий ВСУ, Украина выстояла благодаря украинским защитникам и защитницам.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный поздравил военнослужащих с Днем Сухопутных войск Он выразил уверенность, что Украина непременно одержит победу.

Об этом Залужный сообщил в социальной сети Facebook. Главнокомандующий отметил, что защитникам Украины дает сил родная земля.

"Сердечно поздравляю с Днем Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины! Родная земля дает нам силы ее защищать. Украина выстояла и непременно одержит победу. Благодаря вам, собратья и сестры! Спасибо за службу и верность присяге", - сообщил Залужный.

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Также главнокомандующий вспомнил тех, кто отдал свою жизнь на войне РФ против Украины.

"Вечная память павшим воинам! Наш долг продолжать борьбу за себя и за них, поддерживать их семьи", - добавил он.

Справка УНИАН. День Сухопутных войск Украины, согласно указу президента от 18 октября 1997 года, ежегодно отмечается 12 декабря.

Война в Украине: последние новости с фронта

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Минобороны рассказали, когда ВСУ могут продолжить активное контрнаступление. Все начнется, когда почва замерзнет и станет более пригодной для прохода военной техники.

Кроме этого в ISW оценили шансы на вторжение Беларуси и перспективы белорусской армии в Украине. На фоне вбросов о наступлении из Беларуси аналитики отметили, что вторжение в Украину может ослабить режим непризнанного президента страны Александра Лукашенко.

В Генштабе также сообщили, что за прошедшие сутки защитники Украины устроили оккупантам "ад" и нанесли новые удары.

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