Ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили 9 пунктов управления.

Авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла 14 ударов по позициям российских захватчиков. Кроме этого, защитники нашей страны поразили 17 районов сосредоточения рашистов.

В сводке Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook также сообщается, что Силы обороны Украины ударили по складам оккупантов. Враг несет новые потери.

В частности, авиация Сил обороны Украины в течение текущих суток нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также удар по позициям зенитного ракетного комплекса противника.

Видео дня

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 9 пунктов управления, 17 районов сосредоточения личного состава, район сосредоточения артиллерии и 2 склада боеприпасов оккупантов.

Известно, что в поселке Троицкое Луганской области рашисты обустраивают огневые позиции возле жилых домов. Так они пытаются прятаться за мирным населением.

"В нарушение норм Международного гуманитарного права противник продолжает использовать мирное население в качестве живого щита. В поселке Троицкое временно оккупированной Луганщины российские оккупанты размещают военную технику и обустраивают огневые позиции вблизи жилых домов, где проживает гражданское население", - сказано в сводке.

Война в Украине: новые потери РФ

Вчера уже стало известно, что потери России в Украине превысили отметку 94 тысячи человек личного состава. Кроме этого, спецназовцы СБУ уничтожили "Камаз" с оккупантами. В спецслужбе пошутили, что это было "экстренное выключение света".

Также 11 декабря в Генштабе сообщили, что подразделения ракетных войск и артиллерии поразили семь пунктов управления войск РФ. Как отметил Гайдай, ВСУ имеют определенный успех в Луганской области, понемногу продвигаются.

Вас также могут заинтересовать новости: