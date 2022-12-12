Вступление Беларуси в войну "в худшем случае заставит Украину временно отвлечь силы", считают аналитики.

Беларусь уже вряд ли вторгнется в Украину. Даже если это произойдет, беларуская армия не сможет добиться сколько-нибудь существенного оперативного успеха, считают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

В новом ежедневном отчете аналитики указывают, что вторжение в Украину может ослабить режим непризнанного президента страны Александра Лукашенко.

"Лукашенко полагался на подразделения беларуских вооруженных сил в дополнение к беларуским службам безопасности для подавления протестов против его правления в 2020 и 2021 годах. Направление значительной части этого аппарата безопасности на войну в Украине, скорее всего, оставит Лукашенко открытым для новых беспорядков и сопротивления. Лукашенко также, вероятно, осознает, что вторжение в Украину подорвет его авторитет как лидера суверенной страны, поскольку будет очевидно, что усилия России по установлению полного контроля над Беларусью увенчались успехом", – говорится в отчете.

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Американские аналитики также подчеркивают, что вступление Беларуси в войну "в худшем случае заставит Украину временно отвлечь силы и технику с нынешних линий фронта".

"Даже если Лукашенко направит в наступление на Украину значительно большее (чем прогнозировали ранее – УНИАН) количество своих сил, беларуские вооруженные силы все равно останутся небольшой силой, которая не сможет добиться сколько-нибудь существенного оперативного успеха", – подчеркивают в ISW.

Также там прогнозируют, что Беларусь продолжит помогать России вести войну против Украины, даже несмотря на то, что Лукашенко вряд ли пошлет свою армию для участия в боевых действиях. Речь идет о передаче материалов, которые не доступны РФ из-за санкций, дальнейшем предоставлении территории и воздушного пространства для использования российской армией.

Угроза вторжения армии Беларуси

Непризнанный президент Александр Лукашенко 10 октября объявил о развертывании совместной группировки войск Беларуси и РФ. Позже в октябре на беларускую территорию привезли российских мобилизованных.

Заместитель начальника Генштаба Украины Алексей Громов заявил 24 ноября, что 15 тысяч беларуских военнослужащих в дополнение к 9 тысячам российских военнослужащих, дислоцированных в Беларуси, теоретически могут участвовать в войне с Украиной.

В начале декабря, согласно сообщения Генштаба, в городах Мозырь, Гомель и Могилев мобилизованных военных РФ стало больше. Тем временем на государственных предприятиях Беларуси собирают средства на нужды российской армии.

По мнению западных аналитиков, пока Беларусь занимается отвлечением украинских сил от сосредоточения на горячих участках фронта. Однако ВСУ готовятся в случае вторжения беларуской армии.

По мнению главы Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова, нападения на Украину со стороны Беларуси не будет. Он считает, что информацию о наступлении распространяют для создания паники.

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