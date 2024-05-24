Первой новацию внедрят в земле Гессен.

Со следующего учебного года в школах земли Гессен планируют начать изучение украинского языка как второго иностранного. Это первая федеральная земля Германии, которая решила пойти на такой шаг, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Отмечается, что в тестовом этапе примут участие первые школы страны, где учится много украинских учеников. Выбрать предложение могла и молодежь без украинских корней.

"Таким образом Гессен хочет улучшить образовательные возможности для молодежи из Украины и предложить украинским учителям перспективу. В Гессене учится около 20 тысяч студентов из Украины. Кроме того, в школах Гессена работают более 300 украинских учителей", - говорится в материале. Видео дня

Как заявил министр образования Германии Армин Шварц, "мы не должны уставать поддерживать Украину". Он хочет предложить украинской молодежи и учителям еще более сильные образовательные и карьерные перспективы - в том числе для восстановления собственной страны - а также послать четкий сигнал солидарности в трудные времена.

В свою очередь министр федеральных и европейских дел земли Гессен Манфред Пенц прогнозирует, что "борьба за свободу" в Украине будет долгой, поэтому логично предложить украинским ученикам возможность изучать в школе, кроме немецкого, родной язык.

"Это знак солидарности с Украиной. Но это также вклад в сохранение украинской идентичности и культуры. Потому что мы не хотим искоренять украинских беженцев, мы не хотим отрезать их от родины, мы хотим построить мост, чтобы они могли вернуться в Украину", - сказал чиновник.

Украинский язык - последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что надо говорить людям, которые не переходят на украинский язык, чтобы их убедить. Украинцы, которые не хотят разговаривать на государственном языке и не пытаются его выучить, могут это оправдывать разными способами или даже пропагандистскими клише.

Впрочем, можно попытаться их переубедить, парируя их аргументы и объясняя факты. В итоге, таких людей вполне реально перевести на украинский язык.

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