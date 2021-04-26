Металл «Метинвеста» использовался для строительства стометровой арки безопасности над 4-м энергоблоком Чернобыльской АЭС и в других сложных проектах.

Украинский металл благодаря своему качеству и цене применяется в наиболее сложных проектах во всем мире в условиях жесткой конкуренции.

Об этом говорится в материале УНИАН со ссылкой на слова директора по маркетингу горно-металлургической группы «Метинвеста» Романа Курашева.

«В сложных проектах мы конкурируем с мировыми грандами в металлургической отрасли, такими как Voestalpine, ThyssenKrupp, ArcelorMittal. Мы очень рады, что нам удается участвовать в таких знаковых объектах, и нет никаких предрассудков по поводу украинского металла. Мы давно уже побороли этот барьер, и наши заказчики четко понимают, что если это металл «Метинвеста», то это гарантия качества, гарантия выполнения обязательств», - сказал Курашев.

Читайте такжеГендиректор "Метинвеста" объяснил, как внедрение Европейского зеленого соглашения повлияет на украинские промышленные компанииОн отметил, что уровень оснащения как мариупольского завода «Азовстали», так и других предприятий компании позволяет обеспечивать производство проката по самым жестким требованиям, благодаря чему металл «Метинвеста» использовался для реализации проекта по строительству стометровой арки безопасности над 4-м энергоблоком Чернобыльской АЭС и в других сложных проектах.

«Металл, который производится в Украине, служит в самых сложных и знаковых объектах по всему миру. Например, из нашего металла построили одно из самых высоких зданий в Европе – лондонский The Shard, несколько культурных знаковых объектов в Нью-Йорке, крупнейшие круизные суда. Наш бренд, наша репутация как поставщика очень сложных марок стали известны во всем мире», - сказал Курашев.

Справка УНИАН. Группа «Метинвест» – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний, которая является крупнейшим в Украине и одним из крупнейших в СНГ производителем железорудного сырья и стали.

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Автор: Григорий Бондарь