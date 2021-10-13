Сейчас идет переоснащение воинских частей НГУ новейшим стрелковым вооружением.

Национальная гвардия Украины возьмет в руки современные винтовки UAR-15 вместо советских автоматов Калашникова.

Об этом заявил заместитель директора департамента логистики главного управления Нацгвардии полковник Сергей Гриценко.

Читайте такжеМинобороны показало стрельбы из 155-миллиметровой САУ "Богдана" (видео)"Отряды специального назначения вместо автоматов Калашникова советского производства используют современные винтовки (UAR-15) калибра 5,56. Снайперы вместо устаревших СВД (снайперских винтовок Драгунова) используют снайперские винтовки (UAR-10) украинского производства", - рассказал он.

Он добавил, что РПГ-7 уже заменили на PSRL-1 (РПГ-1) американского производства. Используются противотанковые ракетные комплексы производства конструкторского бюро "Луч" - "Стугна" и "Корсар".

"В отношении бронированной техники – на вооружении уже находится БТР-3 и БТР-4 украинского производства. Мы переоснащаемся в соответствии со стандартами НАТО", - говорит полковник Сергей Гриценко.

В планах Национальной гвардии - обеспечить новейшей техникой и оружием все воинские части оперативного назначения.

Автомат Калашникова: что известно о советском оружии

Автомат Калашникова, АК - автоматический карабин, самое распространенное в мире стрелковое оружие. Может стрелять как очередями, так и отдельными выстрелами. Отличается небольшой точностью и кучностью, но нетребовательностью к условиям эксплуатации, уровню квалификации стрелка, достаточно высокой надежностью и простотой в обслуживании.

Был принят на вооружение советской армии в 1949 году. По информации украинской Википедии, автоматы и пулеметы системы Калашникова находятся на вооружении в 55 странах.

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Автор: Ольга Робейко