От принятого на вооружение комплекса "Ольха" этот образец отличается новыми ракетами с увеличенной дальностью полета.

В Одесской области проходят государственные испытания модернизированной ракетной системы залпового огня "Ольха-М".

Об этом сообщает сайт Министерства обороны Украины со ссылкой на АрміяInform.

В сообщении сказано, что модернизированная ракетная система залпового огня "Ольха-М" - разработка конструкторов ГП "Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч" в сотрудничестве с другими государственными и частными предприятиями оборонно-промышленного комплекса Украины.

"От уже принятого на вооружение украинской армии комплекса "Ольха" этот образец отличается новыми ракетами с увеличенной дальностью полета, производство которых организовано в Украине по замкнутому циклу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пуски осуществляются с одного из полигонов в Одесской области. В министерстве сообщают, что модернизированные ракеты калибра 300 мм поражают наземные цели на расстоянии более сотни километров.

"Работу комплекса и результаты стрельб по многим параметрам оценивают специалисты Государственной приемной комиссии. На основании собранных данных они отработают предложения по принятию этого образца на вооружение в войсках", - говорится в сообщении.

Ракетная система залпового огня "Ольха"

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В конце 2018 года в Украине произвели сборку второго, усовершенствованного образца – "Ольха-М".

Первые пуски новой ракеты с улучшенной энергетикой топлива, улучшенными системой управления и навигации провели 4 апреля 2019 года. Дальность пуска увеличена до 130 км.

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Автор: Надя Пришляк