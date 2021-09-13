Боевые пловцы отрабатывают абордажные действия на кораблях.

В акваториях Черного и Азовского морей проходят тренировки водолазов-разведчиков Силы специальных операций.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства обороны Украины.

Отмечается, что началась активная фаза практической отработки учебно-тренировочных заданий для водолазов-разведчиков 73-го морского центра имени кошевого атамана Антина Головатого.

"В ходе тактико-специальных учений, которые продолжаются днем и в ночное время, боевые пловцы совершают спуски в акватории Черного и Азовского морей. Кроме того, план тренировок предусматривает отработку абордажных действий на кораблях... Хотя задания, стоящие перед разведчиками-плавниками и учебные, но выполняют их в режиме реальной боевой обстановки, без всяких поблажек и упрощений", - информируют в Минобороны.

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Отмечается, что, несмотря на преимущественно морскую составляющую поставленных учениями заданий, боевые пловцы тренируются так, чтобы одинаково эффективно действовать и на воде, и на суше, и с воздуха.

Как сообщал УНИАН, с 14 по 16 сентября Координационная группа Антитеррористического центра при Главном управлении СБУ в городе Киеве и Киевской области будет проводить тактико-специальные учения.

Согласно сообщению Главного управления СБУ в г. Киеве и Киевской области, запланированные мероприятия будут проходить на территории Белоцерковского и Обуховского районов Киевской области.

В несколько этапов силовики будут отрабатывать противодействие диверсионным проявлениям на военных объектах.

Автор: Инна Андалицкая