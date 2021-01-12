В Крыму оккупанты незаконно задержали 120 граждан Украины – представителей крымскотатарского народа. Украинские правоохранители открыли в связи с этим уголовное производство.
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Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины. Установлено, что вечером 11 января под видом проверок документов и автомобилей 120 украинцев фактически были незаконно задержаны силовиками с целью недопущения их присутствия в судебном заседании по «делу Хизб ут-Тахрир», которое состоялось сегодня утром в Ростове-на-Дону.
По данному факту следователями Главного управления полиции Крыма внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований и открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Ранее сообщалось, что на Керченском мосту сотрудники российской Госавтоинспекции около 9 часов незаконно удерживали около 120 крымских татар.
Люди ехали до Ростова-на-Дону на заседание суда по делу Белогорской группы «Хизб ут-Тахрир», во время которого ожидается оглашение приговора.
Крымские татары из Бахчисарая, Старого Крыма, Судака и Белогорска, Джанкоя, Симферополя были заблокированы на Керченском мосту. Сотрудники ГИБДД забирали у них документы для проверки, фотографировали паспорта.
Их удерживали без горячего питья, еды, при минусовой температуре.
Репрессии против крымских татар
- Фигурантами Белогорской группы "дела Хизб ут-Тахрир" являются Энвер и Риза Омеровы, а также Айдер Джаппаров.
- Они были задержаны летом 2019 года.
- Российское обвинение потребовало для Энвера Омерова 19 лет лишения свободы, из которых 3 года в тюрьме, и 1 год и 9 месяцев ограничения после освобождения. Его сыну Рези Омерову прокурор просил назначить наказание в виде 13 лет лишения свободы, из них 3 года в тюрьме, с ограничением 6 месяцев после увольнения.
- Для Джаппарова российские прокуроры затребовали 18 лет лишения свободы, из них 3 года в тюрьме, и 1 год и 2 месяца ограничения после освобождения.
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