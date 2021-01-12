Люди ехали до Ростова-на-Дону на заседание суда по делу Белогорской группы «Хизб ут-Тахрир».

На Керченском мосту сотрудники российской Госавтоинспекции около 9 часов незаконно удерживали около 120 крымских татар.

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Об этом сообщает «Крымская солидарность».

Люди ехали до Ростова-на-Дону на заседание суда по делу Белогорской группы «Хизб ут-Тахрир», во время которого ожидается оглашение приговора.

Крымские татары из Бахчисарая, Старого Крыма, Судака и Белогорска, Джанкоя, Симферополя были заблокированы на Керченском мосту. Сотрудники ГИБДД забирали у них документы для проверки, фотографировали паспорта.

Их содержали без горячего питья, еды, при минусовой температуре.

Репрессии против крымских татар

Фигурантами Белогорской группы "дела Хизб ут-Тахрир" являются Энвер и Риза Омеровы, а также Айдер Джаппаров.

Они были задержаны летом 2019 года.

Российское обвинение запросило для Энвера Омерова 19 лет лишения свободы, из которых 3 года в тюрьме, и 1 год и 9 месяцев ограничения после освобождения. Его сыну Ризе Омерову прокурор просил назначить наказание в виде 13 лет лишения свободы, из них 3 года в тюрьме, с ограничением 6 месяцев после освобождения.

Для Джаппарова российские прокуроры запросило 18 лет лишения свободы, из них 3 года в тюрьме, и 1 год и 2 месяца ограничения после освобождения.

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Автор: Виктория Токарева