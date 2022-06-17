В плен Юлия попала ориентировочно в середине марта.

Украинского парамедика Юлию Паевскую ("Тайра") освободили из российского плена.

Об этом в своем вечернем видеообращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Сегодня уже могу сообщить об этом. Удалось освободить из плена "Тайру", украинского парамедика Юлию Паевскую. Я благодарен всем, кто работал на этот результат. "Тайра" уже дома", - заявил Зеленский.

В плен Юлия попала ориентировочно в середине марта. Российские пропагандисты называют ее "участницей Азова".

Война в Украине: актуальные данные

Противник сосредоточил усилия на захвате Донбасса. Оккупанты продолжают наступление на Славянск, продолжается бой в районе Краснополья.

Аналитики из Института изучения войны назвали наступательную операцию войск РФ к северу от Славянска провальной, и считают, что ВСУ возобновят контрнаступление в районе Изюма, чтобы перерезать противнику пути снабжения.

16 июня украинские защитники отбили очередной штурм русскими в направлении Золотого.

Оккупанты попытались выдвинуться в направлении Васильевки и Берестового. Наши воины нанесли огневое поражение и заставили врага бежать.

Одновременно на Херсонском направлении враг продолжает терять живую силу и технику. Украинская авиация наносила удары по скоплениях противника в Херсонском, Каховском и Бериславском районах Херсонщины.

ВСУ уничтожили в боях уже около 33 150 оккупантов и тысячи единиц военной техники.

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