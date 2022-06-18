Украинский парамедик Юлия Паевская ("Тайра") записала первое видео после российского плена.
Эксклюзив опубликовал в своем Telegram военный корреспондент Андрей Цаплиенко.
Паевская поблагодарила президента за помощь в освобождении и подчеркнула, что сейчас находится в безопасном месте.
Как писал УНИАН, 17 июня украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Паевскую освободили из плена.
В плен Юлия попала ориентировочно в середине марта. Российские пропагандисты называют ее "участницей Азова".
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