Такой метод позволяет оккупантам избежать большой концентрации техники, а также оперативно осуществлять погрузку техники для транспортировки в сторону фронта.

Россияине во временно оккупированном Крыму прячут свою технику возле железнодорожных станций, боясь ударов Украины.

"Сосредоточения техники были замечены возле железнодорожных станций: Остряково, Джанкой, Симферополь Грузовой и других", - говорится в сообщении партизанского движения "АТЕШ".

Партизаны отмечают, что такой метод позволяет оккупантам избежать большой концентрации техники, а также оперативно осуществлять погрузку техники для транспортировки в сторону фронта.

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"Перевозить составы военной техникой они пытаются исключительно ночью. Никакие ухищрения им не помогут, ведь в "АТЕШ" есть глаза по всему полуострову. Мы фиксируем каждое передвижение и скопление техники. Враг неизбежно будет уничтожен", - заявили в движении.

Ситуация в Крыму - что известно

Российские оккупанты усилили защиту железнодорожных составов из-за постоянных диверсий во временно оккупированном Крыму.

В частности, захватчики ввели дополнительные меры безопасности в Джанкое, Керчи, Феодосии и Симферополе. В то же время российские военные мобилизуют дополнительный личный состав для сопровождения грузовых и пассажирских поездов. Они установили постоянное дежурство оперативников даже в техническом секторе.

Кроме того, оккупанты ввели усиленный режим несения службы с особым вниманием к контролю фото и видеозаписей на станции "Симферополь".

Недавно в "АТЕШ" сообщили, что оккупанты начали готовиться к обороне Евпатории, а в Джанкой отправили военную полицию из-за исчезновения захватчиков.

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