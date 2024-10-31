По словам президента, часть украинцев будут вынуждены вернуться домой.

Страны, принявшие беженцев из Украины, хотят оставить в своих государствах только тех украинцев, которые работают, поэтому та часть сограждан, которые не работают за границей, будут возвращаться домой. Об этом на встрече с руководителями территориальных громад и районов Закарпатья сказал президент Владимир Зеленский.

Он обратил внимание на то, что не всех украинцев рады видеть за границей.

"Это не часть плана, как вернуть украинцев. Но есть факты. Украинцы, которые работают за рубежом: лидеры и страны соответствующие хотят, чтобы эти украинцы там остались. Относительно украинцев, которые не работают за рубежом, они ищут как их заставить вернуться в Украину. Это факт", - отметил глава государства.

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В качестве примера Зеленский привел Германию, где из более миллиона украинцев по меньшей мере 300 тыс нигде не работают и "даже не делают попыток трудоустроиться":

"И таких много людей по всей Европе. Первое - так или иначе эта часть украинцев вернется, потому что социальные выплаты и поддержка, которые есть за рубежом на сегодня, исчезнут".

По словам президента, лидеры этих стран рассчитывают только на свои общества.

"Как только их общества будут поддерживать, чтобы не платить помощь украинцам, которые в их государствах, в этот момент, поверьте мне, они будут делать все, чтобы прекратить полностью им помогать. А таким образом эта часть украинцев будет возвращаться сюда, потому что это их дом", - отметил Зеленский.

Он также подчеркнул, что есть часть украинцев, которые реально ждут завершения войны, чтобы вернутся. При этом миграционная политика будет включена во внутренний план действий Украины.

"Со своей стороны мы будем усиливать и нашу политику за рубежом. Вскоре появляются специальные департаменты за рубежом, которые будут представлять "человеческий капитал"... Два таких департамента мы точно видим - в Польше и Германии, потому что большинство украинцев именно в этих двух государствах. Там будут и программы, и трудоустройство в Украине для украинцев", - сообщил Зеленский.

Он отметил, что ведется работа над тем, чтобы в Украину пришли российские деньги, которые заморожены на европейском континенте.

"Эти деньги также будут возвращать населению. И мало того, будут привлекательными и для граждан других стран. Потому что это большие деньги по восстановлению государства. И все страны, которые будут давать эти деньги, они будут очень хотеть, чтобы их бизнесы заходили сюда. Все захотят зарабатывать на этих деньгах, это факт. Безусловно, когда эти бизнесы будут заходить сюда, мы будем говорить о нашем трудоустройстве. И такие рабочие места с конкурентной заработной платой в конкуренции с такими странами как наши соседи - это факт, все это будет", - сказал Зеленский.

По словам президента, как вспомогательный механизм рассматривается вопрос двойного гражданства:

"Я поддерживаю эту идею. Но открывая возможность только для отдельных стран - стран Европейского Союза, стран - наших близких партнеров".

Как сказал глава государства, для Украины важно, чтобы граждане, которые вынужденно или не вынужденно из-за войны получили гражданство другой страны, не меняли полностью свое украинское гражданство.

"И поэтому двойное, или множественное гражданство, как это называется, - это также одна из попыток. Главное, чтобы люди не потеряли связь с Украиной", - резюмировал глава государства.

Украинские беженцы в Европе - последние новости

Как сообщал УНИАН, Центр международных институциональных сравнений и миграционных исследований при Институте Ifo в Мюнхене провел опрос, который показал, что почти четверть украинцев не хотят возвращаться домой. При этом около 35% сказали, что вернутся как только завершится война, а 4% респодентов ответили, что вернутся домой в ближайшее время независимо от ситуации с безопасностью.

Также мы информировали, сколько в Украине будет людей через 10 лет. Так, по прогнозам Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины, через 5-10 лет в Украине будет проживать 28-32 млн человек.

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