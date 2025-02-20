После завершения войны за границей могут остаться от 1,7 до 2,7 млн украинцев.

За год количество украинских беженцев выросло на 300 тысяч - до 5,2 млн человек. По состоянию на ноябрь 2024 года за рубежом из-за войны находилось 5,2 млн украинцев, что на 300 тыс. человек больше, чем было в январе 2024 года. Об этом сообщили в Центре экономической стратегии.

Отмечается, что 3,7 млн из них покинули Украину через западные границы; через территорию РФ или Беларуси в Европу выехало около 239 тыс. украинцев (0,2 млн); еще 1,3 млн украинцев, по данным ООН, стали беженцами в России или Беларуси.

Согласно исследованию ЦЭС, все меньше украинцев планируют возвращаться, сейчас на это готовы 43% украинских беженцев. Ранее эта доля составляла 52% (январь 2024) и 74% (декабрь 2022).

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"По нашим оценкам, даже после завершения войны за рубежом могут остаться от 1,7 до 2,7 млн украинцев. Это существенно повлияет на экономику, которая ежегодно может терять от 5,1% до 7,8% ВВП", - говорится в сообщении.

Подавляющее большинство беженцев - это женщины (больше всего в возрасте 35-44 лет) и дети. По данным Евростата, больше всего украинских беженцев в Германии (27%) и Польше (23%). При этом с января 2024 года значительно возросла доля взрослых мужчин за рубежом:

"С конца 2022 года структура украинских беженцев за рубежом претерпела значительные изменения. Тогда как в начале войны женщины и дети составляли подавляющее большинство беженцев, сейчас существенно возросла доля взрослых мужчин. Хотя относительное большинство (44%) все еще составляют взрослые женщины, доля взрослых мужчин по состоянию на декабрь достигла 27%, увеличившись на 9 п.п. по сравнению с январем 2024 года", - отметила старший экономист ЦЭС Дарья Михайлишина.

Специалисты отмечают, что для большинства украинских беженцев (53%) стимулом вернуться является окончательное окончание войны с восстановлением авиасообщения.

Другими весомыми факторами являются: более высокий, чем сейчас, уровень жизни в Украине (например, в образовании, медицине, борьбе с коррупцией и т.д.) - 46%; возможность найти хорошо оплачиваемую работу - 33%; прекращение боевых действий и воздушных ударов по городу, в который планируют вернуться - 31%; прекращение боевых действий в родном регионе - 24%.

Выезд украинцев за границу

Доктор экономических наук, специалист по миграционной политике и финансовым программам для мигрантов и диаспоры Андрей Гайдуцкий сообщил, что процесс выезда украинцев за границу не прекратился и по сей день. По словам эксперта, в Украину вернутся преимущественно люди старшего возраста, которым сложно интегрироваться за рубежом, а также часть молодежи. Он добавил, что большая часть украинских школьников, которые сейчас выехали на учебу, вряд ли вернутся обратно в ближайшие годы.

Руководитель социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович рассказал, что во время социологических опросов около 7% украинцев декларируют желание переехать за границу в ближайшем будущем. Среди молодежи таких вдвое больше - 15%.

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