Пара в браке уже 75 лет и один месяц.

Ей 92, ему - 96 лет, и вместе в браке они уже 75 лет. Василий и Прасковья познакомились в землянке еще во время Второй мировой. Сейчас же признаются, секрет такой долгой супружеской жизни - никогда не ссориться друг с другом.

Речь идет о семье Киричеко. Эксперты Национального реестра рекордов проверили и официально признали: брак Василия и Прасковьи - самый длительный зафиксированный в Украине.

Как говорится в сюжете ТСН, к сожалению, сохранить оригиналы документов регистрации супругам не удалось. Впрочем, недавно они возобновили отметки в паспортах, подтверждающие дату их росписи 22 февраля 1948 года. А еще они нашли свои фотографии со времен первых свиданий, где на обороте сохранились письма, которые Василий тогда писал любимой.

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"Жили в мире, не ссорились, делились и горем, и счастьем", — говорит о своей супружеской жизни Прасковья Кириченко.

История любви Прасковьи и Василия

Прасковья ранее рассказывала, что Василий в молодости был самым красивым в селе. Пара поженилась, затем у них родилась дочь Надежда.

В 1950-х супруги переехали работать в Киев на стройке. А как только вышли на пенсию, вернулись в родные Кухари Киевской области, построили дом, занялись хозяйством. 7 лет назад у Василия Андреевича случился инсульт, с того момента муж парализован, но любимая всегда рядом.

Прошлой весной пара второй раз за жизнь застала войну, два месяца семья была во Львове. Их село сильно пострадало из-за полномасштабного вторжения РФ, но при первой же возможности семья вернулась домой.

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