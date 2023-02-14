Прошлой весной пара второй раз за жизнь застала войну.

Прасковья Андреевна и Василий Андреевич из села Кухари Киевской области 22 февраля отметят 75 лет вместе. Как паре удалось столько лет удержать уют, тепло и любовь в семье и что о них говорят родные, рассказали журналисты 1+1.

Как говорится в сюжете, женщине - 92 года, мужчине - 96. В этом году супруги отмечают вторую бриллиантовую свадьбу. История их любви началась с землянки во время Второй мировой войны.

Прасковья вспоминает, что в молодости любила парней, которые хорошо поют и танцуют, а Василий не был любителем ни одного, ни другого. "Но он был красивым! Самым красивым на все село", — говорит женщина. Пара поженилась, позже у них родилась дочь Надежда.

В 1950-х супруги переехали работать в Киев на стройке. А как только вышли на пенсию, вернулись в родные Кухари, построили дом, занялись хозяйством. 7 лет назад у Василия Андреевича случился инсульт, с того момента мужчина парализован, но любимая всегда рядом. А еще у пары есть ритуал: в 13:00 они ежедневно пьют кофе.

Прошлой весной пара второй раз за жизнь застала войну, два месяца семья была во Львове. Их село сильно пострадало из-за полномасштабного вторжения РФ, но при первой же возможности семья вернулась домой.

"Я попал в эту семью 52 года назад. Эта пара - пример для многих. 75 лет - это только представить!" - говорит зять Владислав Попов.

Коронная свадьба или вторая бриллиантовая

75 лет, юбилейная годовщина свадьбы – коронная свадьба или вторая бриллиантовая. Такая дата празднуется широким кругом родственников, детей и внуков.

Такой юбилей - отличный повод подарить что-то особенное: красивый семейный портрет, обручальные кольца в виде корон, декоративные изделия, мебель, бытовую технику.

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