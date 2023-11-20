Каждая такая "птичка" - это минус вражеский танк, БТР, грузовик.

Волонтерский штаб "Украинская команда" получил от производителей и передает на передовую около 300 дронов-камикадзе, на которые донатили украинцы во время "дрон-марафона". Об этом сообщил в Facebook руководитель "Украинской команды" Артур Палатный.

"Недавно мы провели национальный дрон-марафон, в котором благодаря вам смогли приобрести почти 300 дронов и 10 наземных станций управления беспилотниками. Это большая партия! Сегодня эти дроны едут на передовую. А уже завтра эта "стая" полетит на головы оккупантам", - заявил Артур Палатный.

Каждая такая "птичка" - это минус вражеский танк, БТР, грузовик. Это плюс 5-10 новых зрителей на концерте у Кобзона, отметил руководитель "Украинской команды".

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"Наши защитники и ударные дроны сегодня меняют ход войны. А мы, "Украинская команда" вместе с вами им помогаем", - подчеркнул Палатный.

Ранее сообщалось, что "Украинская команда" объявила национальный дрон-марафон ко Дню Независимости. За первые дни украинцы задонатили на дроны почти 6 млн гривен.

Также сообщалось, что "Украинская команда" передала партию дронов-камикадзе представителям Главного управления разведки.