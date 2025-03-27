Девушка признается, что ее семья "отравлена пропагандой".

18-летняя украинка самостоятельно вернулась домой из России, куда ее из-за российского вторжения вывезли родители. С возвращением ей помогли волонтеры, однако процесс был тяжелым.

Как рассказала девушка изданию hromadske, она жила на Востоке Украины, общалась на украинском и планировала поступать в учебное заведение. Когда ее населенный пункт оказался под оккупацией врага, родители приняли решение о переезде в Россию. Несмотря на попытки девушки уговорить их уехать на подконтрольную территорию Украины, они были убеждены, что лучше им будет в другом месте.

В России девушке пришлось учиться в двух школах – в российской, и в украинской, ведь такое условие выдвинули родители. Во время учебы другие ученики в РФ ей угрожали, а учителя умышленно провоцировали. По словам героини материала, на одном из уроков ей приказали показать Киев на карте, а один из одноклассников воскликнул: "Давай, хохолка, покажи свой нацистский Киев!".

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"Один одноклассник не давал мне покоя. Подбегал и кричал в лицо: "Слава России", "Хохлам смерть!". Как-то мы были на толоке, и там бегала собака. Он ее ударил ногой со всей силы и воскликнул: "Я – великая Россия, а собака – Украина!"", – рассказала она о своем опыте.

Девушка устроилась на работу и начала собирать деньги на возвращение в Украину. С выездом из страны-агрессора ей помогли волонтеры. На пунктах пропуска ее допрашивали и проверяли оккупационные спецслужбы.

Сейчас ее близкие люди – это волонтер, которая помогла с выездом, и ее парень. Девушка признается, что скучает по своей семье, которая "отравлена пропагандой".

"Поменять своих родителей не смогу. Потому что это их жизнь, они так привыкли, свой выбор сделали. Хотелось бы, чтобы они все были рядом, в Киеве. Чтобы мы были снова настоящей семьей. Но в ответ я слышу только "ты нас бросила"", – добавила она.

Украинские дети в оккупации и РФ

Как известно, Россия незаконно депортировала тысячи украинских детей на свою территорию. Расследование некоторых СМИ показало, что детей отдают на усыновление в российские семьи, при этом подделывают их документы, уничтожая связь с Украиной. Некоторым меняли имена и даже возраст.

Тем временем украинская молодежь на оккупированных территориях вынуждена в школах слушать рассказы о "великой России". В школах детей учат не знаниям, а ненависти к другим украинцам, рассказала одна из подростков изданию The Guardian. Рискуя собственной безопасностью, дети собираются в маленькие тайные книжные клубы, чтобы иметь возможность читать книги на родном языке.

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