В Вашингтоне назвали это "мерой по укреплению доверия".

Соединенные Штаты Америки обсуждали с Российской Федерацией возможность возвращения детей, которых оккупанты похитили из Украины.

Об этом в интервью CBS News заявил советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц. По его словам, американский лидер Дональд Трамп поднимал этот вопрос во время телефонных разговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским и кремлевским правителем Путиным:

"Президент Трамп говорил с обоими лидерами об обмене пленными. И россияне, и украинцы обменялись заключенными, около 200, сразу после их звонков. И он также говорил о будущем этих детей. Поэтому, конечно, в первую очередь, это мероприятие по укреплению доверия".

Россия похищает детей из Украины

Как известно, Москва систематически депортирует украинских детей с временно оккупированных территорий в Российскую Федерацию. Это подтверждают международные организации, правительства западных стран и журналистские расследования.

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Поэтому Международный уголовный суд выдал ордера на арест кремлевского правителя Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Напомним, в феврале Трамп заявил, что не был подробно осведомлен о депортации украинских детей в Россию. "Я не очень много об этом знал. Я слышал об этом вчера", - сказал он.

Недавно стало известно, что его администрация прекратила финансирование программы, которая помогала отслеживать похищенных украинских детей.

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