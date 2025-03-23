Соединенные Штаты Америки обсуждали с Российской Федерацией возможность возвращения детей, которых оккупанты похитили из Украины.
Об этом в интервью CBS News заявил советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц. По его словам, американский лидер Дональд Трамп поднимал этот вопрос во время телефонных разговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским и кремлевским правителем Путиным:
"Президент Трамп говорил с обоими лидерами об обмене пленными. И россияне, и украинцы обменялись заключенными, около 200, сразу после их звонков. И он также говорил о будущем этих детей. Поэтому, конечно, в первую очередь, это мероприятие по укреплению доверия".
Россия похищает детей из Украины
Как известно, Москва систематически депортирует украинских детей с временно оккупированных территорий в Российскую Федерацию. Это подтверждают международные организации, правительства западных стран и журналистские расследования.
Поэтому Международный уголовный суд выдал ордера на арест кремлевского правителя Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.
Напомним, в феврале Трамп заявил, что не был подробно осведомлен о депортации украинских детей в Россию. "Я не очень много об этом знал. Я слышал об этом вчера", - сказал он.
Недавно стало известно, что его администрация прекратила финансирование программы, которая помогала отслеживать похищенных украинских детей.