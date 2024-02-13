На 16 повесток подозреваемый появлялся в ТЦК, а две последние - проигнорировал.

В Полтавской области мужчина получил 18 повесток, уклонился от мобилизации и попал под суд. В ТЦК раскрыли детали этого случая.

Как сообщил начальник службы связей с общественностью Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин на брифинга, ВЛК признала мужчину годным к службе и направила в учебные центры, однако комиссия отказывалась брать его на обучение.

Военнообязанный явятся в ТЦК на почти все повестки. В учебных центрах, куда направляют мобилизованных, также есть приемная комиссия, которая и отказывалась принимать этого гражданина на обучение.

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"Там психолог, медик, который осматривает людей, которые прибыли. Когда говорят, что ТЦК гребут всех: "хромых", больных... в учебном центре отбирают, нельзя привезти абы кого и запихнуть в учебный центр. Там есть свой отбор. И гражданин там общается без присутствия представителя ТЦК. То есть, что он там говорил, мы не знаем. Возможно, делал вид, что у него постоянно высокое давление. Но в целом, согласно действующему законодательству, он пригоден к военной службе. Было только решение, что учебный центр отказывается его принимать. Из-за этого он получал повестку на следующую дату", - пояснил Истомин.

Позиция военнообязанного

Сам мужчина рассказал во время суда, что с июня по ноябрь 2023 года он получил 18 повесток. 16 раз он приходил в ТЦК, однако воинские части отказывались брать его на службу из-за состояния здоровья. по словам мужчины, в воинские части его возил лично подполковник.

Также подозреваемый утверждал, что его военный билет хранится у работников ТЦК. В него якобы вносят какие-то данные.

"Все это повлияло на него и стало следствием того, что последние два раза он действительно не явился по повесткам", - говорится в материалах суда.

Подозреваемый признал вину и раскаялся. Он был признан виновным по ст. 336 УК Украины и приговорен к 4 годам лишения свободы, но приговор заменили на 2 года испытательного срока.

В центре внимания мобилизация

Парламент 7 февраля в первом чтении поддержал поданный Кабмином проект закона о мобилизации (10449), в котором, в частности, прописано усиление мобилизационных мероприятий. В том числе в документе говорится о снижении мобилизационного возраста в нашей стране с 27 до 25 лет и внедрении электронного кабинета военнообязанного.

Позже-9 числа, стало известно, что правительство позволило ТЦК и СП во время мобилизации и военного положения работать круглосуточно. Советник главы Офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк сообщил, что такое нововведение необходимо для того, чтобы избавиться от разрыва с событиями на фронте.

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