Лишь 7,8% украинцев считают, что оно улучшилось.

52,8% украинцев отмечают, что за последний год материальное положение их семьи ухудшилось.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова.

В то же время чуть более трети респондентов (38,5%) ответили, что оно не изменилось, и 7,8% считают, что оно улучшилось.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 28 по 31 января 2022 года методом САТІ (телефонный опрос). Было опрошено 1206 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,9% с вероятностью 0,95.

Ранее был проведен опрос группы "Рейтинг", согласно которому большинство украинцев заявило, что за год политическая и экономическая ситуации в стране ухудшились.

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